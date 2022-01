Aangifte ex-kandidate tegen Ali B wegens verkrachting: ’Ik kon op geen enkele manier weg’

De vrouw die aangifte deed tegen Ali B komt geanonimiseerd in beeld. Twee andere ex-kandidates komen ook geanonimiseerd in beeld. Bij een van de twee kwam hij langs nadat hij eerst belde en deed erg amicaal. Opeens zei hij: „Ik heb zin om je te neuken”, vertelt ze. Vreemd, want er was geen seksuele aantrekkingskracht en ze zaten ver uit elkaar op de bank. Ze vertelt er „ongemakkelijk” en „zenuwachtig” van te worden en praatte eroverheen. Hij ging staan en over zijn benen wrijven en zei nogmaals „ik heb zin om je te neuken.”

Ze zei „ik denk dat je maar gewoon moet gaan.” Hij zei niks en vertrok.

Het Openbaar Ministerie heeft zich verdiept in haar verhaal en de vrouw na een gesprek geadviseerd om aangifte te doen.

Bekijk ook: Politie en OM vragen zedenslachtoffers van The Voice zich te melden

’Opeens begon hij me te zoenen’

De andere 18-jarige ex-kandidaat bevond zich met Ali B in een studio. Hij ’begon haar opeens te zoenen’, verklaart ze. Ze voelde op dat moment dat „hij zo machtig was in vergelijking met mij, dat ik dacht wat jij wil moet er nu gebeuren. Dus liet ik over me heenkomen wat hij van plan was met mij.”

De vrouw verklaart dat ze „verstijfd” was: „Hij heeft toen seks met mij gehad. Daarna was ik me beduusd aan het aankleden en ging hij tegenover me op een bureaustoel zitten en ging hij mijn liveshow kijken om daar commentaar op te geven. Hij zei: ’als je volgend jaar weer meedoet moet je het aan mij laten weten dan zorg ik dat je bij mij in het team komt en dat je heel ver komt’.”

Ze zegt dat toen hij haar uit het niets begon te zoenen ze „zo in shock was”, dat ze geen nee durfde te zeggen of zich te „verzetten.”

’Ik kon op geen enkele manier weg’

Ze vervolgt: „Ik was 18, hij 32. Hij wist dat hij me ergens mee naartoe nam waar ik niet weg kon (de studio red.). Hij is mij komen halen en ik kon op geen enkele manier weg. Hij weet dat hij een grote naam is in de muziek en hij wat dat doet met meisjes die iets in de muziek willen doen.”

„Als ik nu mijn bek opentrek is het klaar.” Hofman vraagt of ze vindt dat hij misbruik heeft gemaakt van de situatie. „1000 procent”, antwoordt de ex-kandidate. Pas een paar jaar vertelde ze het op de vraag of ze iets van #metoo ooit had meegemaakt. Mensen vertelde haar toen dat dat niet oké was. Daarvoor dacht ze dat het haar „eigen schuld” was. „Ik ben meegegaan, ik heb geen nee gezegd, dan moet je er maar mee dealen.”

Meerdere oud-kandidaten

Volgens het programma zou het bij de rapper gaan om een „patroon” in zijn gedrag. Meerdere oud-kandidaten doen anoniem hun verhaal over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ali B ontkent alle aantijgingen en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. „Dit is kwaadsprekerij zonder dat mij duidelijk is waartegen ik mij moet verdedigen”, zegt hij in een reactie tegen het programma.

Dinsdag kwam er een tweede aangifte binnen tegen Ali B. De eerste is vermoedelijk gedaan door een oud-kandidaat van het programma. Voordat de tweede aangifte binnenkwam heeft RTL de samenwerking met de rapper voorlopig stopgezet.