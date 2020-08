Twaalf jaar cel voor doden huisbaas Veghel

Ⓒ ANP/HH

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft een 24-jarige man veroordeeld tot twaalf jaar cel, wegens het doden van zijn huisbaas, in november 2018. Op de bewuste dag stak de man, afkomstig uit Griekenland, zijn huisbaas met een mes, in diens woning in Veghel. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar de verdachte achtervolgde hem en stak hem nogmaals. Toen de huisbaas op de grond lag, heeft de verdachte hem met een stoeptegel op zijn hoofd geslagen.