Bloedstollende klopjacht op Belgische scherpschutter

DILSEN - Hij wordt betiteld als levensgevaarlijk, maar waar had Jurgen Conings zich verstopt? Met man en macht werd woensdag in een groot natuurgebied de hele dag gezocht naar de Belgische rechts-extremistische bedreiger van viroloog Marc van Ranst. Op een half uurtje fietsen van de Nederlandse grens maakten veiligheidsdiensten zich grote zorgen om wat de zwaarbewapende scherpschutter van plan was.