Amsterdam CS kleurt Haags groen-geel

De Haagse wethouder Richard de Mos gaf vandaag het startschot voor een Haagse toeristische campagne in de winkel van Amsterdam Partners, bekend als de ’I Amsterdam-winkel’.

Normaal gesproken staat die winkel vol artikelen die over de hoofdstad gaan, maar vanaf vandaag zijn er Haagse hopjes, Haagsche Kakkers (een krentenbrood met veel spijs), Haagse biertjes en waterkannen met de tekst ’Eau Eau Den Haag’ erop te koop. Het heeft allemaal tot doel om internationale bezoekers te verleiden om eens naar de hofstad te gaan.

Uitstraling

De Mos: „Amsterdam heeft dertien keer zoveel toeristen als Den Haag. Wij in Den Haag kunnen er daar wel een paar van gebruiken.” Hij wil onder andere de koninklijke uitstraling van de stad gebruiken, maar ook de musea. „Wij hebben een aantal heel interessante musea in de stad, die willen we gaan clusteren en een Museumkwartier oprichten. Ook van bijvoorbeeld Prinsjesdag maken we tegenwoordig een meerdaags programma met onder andere riddersteekspellen en de training van militairen op het strand.”

De brallende Britten mogen wat De Mos betreft in Amsterdam blijven. „Wij willen de kwalitatieve toerist”, zegt hij.

Een medewerker van het Amsterdamse marketingbureau Amsterdam Partners voegt daar aan toe dat uit onderzoek blijkt dat internationale bezoekers bereid zijn om 1 uur te reizen naar bestemmingen om Amsterdam heen. „Als je naar Parijs gaat, bezoek je ook Versailles. Dat is ook nog een eindje reizen. Maar spreiding werkt alleen als er ook echt iets te doen is. Anders werkt het niet. En Den Haag heeft veel te bieden.”

De samenwerking tussen de twee steden gaat minstens drie jaar duren.