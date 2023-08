Vierde dode in Slovenië na ’ergste natuurramp in geschiedenis’

Zaterdagochtend werd een dode man gevonden aan de oever van de rivier de Sava in hoofdstad Ljubljana. Volgens de eerste informatie lijkt het erop dat zijn dood het gevolg is van de overstromingen, maar het onderzoek loopt nog, meldt STA.

Huizen, wegen en de energie-infrastructuur zijn zwaar getroffen door het noodweer. Volgens Golob zijn grote inspanningen vereist om terug te kunnen keren naar het normale leven. Črna na Koroškem, een plaatsje in een smalle vallei in het noorden van het land, is volledig van de omgeving afgesneden. Drinkwater en andere benodigdheden worden per luchtbrug naar de plaats gebracht.

Hoewel winkels in het land normaal gesloten zijn op zondag, gaan de winkels die voedsel verkopen deze zondag wel open.

President Nataša Pirc Musar zei dat in twee dagen tijd meer dan 3000 incidenten zijn geregistreerd in 145 van de 212 gemeenten in Slovenië. 121 mensen werden met een helikopter geëvacueerd. Volgens de president tonen deze cijfers „de verschrikkelijke omvang van de catastrofe, die Slovenië sinds zijn onafhankelijkheid nog niet heeft meegemaakt.” Het land werd in 1991 onafhankelijk.

Hulp

Verschillende landen hebben hulp aangeboden volgens de president. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen noemt de gebeurtenissen in Slovenië „hartverscheurend.” De Sloveense Eurocommissaris voor Crisisbeheersing Janez Lenarčič is in Ljubljana voor overleg.

Ondanks de situatie is het volgens Golob niet nodig om de noodtoestand uit te roepen. De premier vindt dat het land een van de beste systemen voor rampenbestrijding in Europa heeft.

Ook buurland Oostenrijk is zwaar getroffen door hevige regenval. In het zuiden van het land werden onder meer twee campings ontruimd. Meer dan 2500 brandweerlieden werden ingezet volgens omroep ORF en op verschillende plekken zijn mensen geëvacueerd.

In Kroatië maken de autoriteiten zich ook op voor overstromingen. De rivier de Sava, die vanuit Slovenië naar Kroatië stroomt, is op sommige plaatsen al buiten haar oevers getreden. De piek wordt vanavond pas verwacht. In de plaats Brdovec, nabij Zagreb, zijn er mensen geëvacueerd.