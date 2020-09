Biden: door Trump genomineerde nieuwe rechter is gevaar voor gezondheidszorg

Trump en Barrett na de voordracht. Ⓒ AFP

WASHINGTON - Mocht de Senaat Amy Coney Barrett als nieuw lid van het Amerikaanse Hooggerechtshof installeren, dan is de toekomst van de Amerikaanse gezondheidszorg in gevaar. Die waarschuwing komt van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn partijgenoot Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, in een eerste reactie nadat president Donald Trump Barrett officieel had genomineerd.