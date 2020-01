Spionagesatellieten spotten: ’Je komt iets te weten wat je niet mag weten’

Ⓒ Getty Images

LEIDEN - De nachtelijke hemel verbergt weinig mysteries meer. Sterren, meteoren en satellieten: ze zijn bijna allemaal bekend. Dat geldt ook voor spionagesatellieten die ons van boven afluisteren en beloeren. Een klein groepje enthousiastelingen, onder wie drie Nederlanders, brengt de handel en wandel van deze geheimzinnige objecten in kaart. „Wij willen een soort realitycheck voor overheden zijn. Wat je doet in de ruimte, is te zien.”