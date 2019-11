Dit troffen agenten aan in horrorhoeve Ruinerwold

In de serre zat achter de kast een deur verborgen, waarachter het gezin leefde. Ⓒ Rob Engelaar

Ruinerwolde - De ontdekking van een Drents gezin dat vele jaren afgesloten van de buitenwereld leefde, was vorige maand in een klap wereldnieuws. Agenten die de afgelegen boerderij in Ruinerwold binnenstapten, troffen in een verborgen ruimte de vader en vijf van zijn kinderen aan. Het was alsof ze in een filmscène terechtkwamen.