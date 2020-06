Amsterdam: we gaan beelden niet weghalen

„Wij kunnen als politiek niet bepalen wat omstreden is. Daar moet je als politiek van weg blijven”, reageerde Groot Wassink op vragen van raadsleden.

Volgens Groot Wassink is het overigens klip en klaar „dat Jan Pieterszoon Coen een massamoordenaar” was. „Maar de vraag is of een beeld of een naam verwijderen helpt”, aldus de GroenLinks-bestuurder, die wel in kaart wil brengen waar controverse over is ontstaan.

Groot Wassink: „Ik heb misschien wel liever dat er meer bewustzijn komt over het verleden. Ik denk namelijk dat meer kennis helpt tot een beter begrip. Ik denk dat weghalen, ook weghalen van kennis is. Daar ben ik zelf zeer terughoudend in.”

