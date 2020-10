Griekenland deels in lockdown

Een man loopt over straat in de Griekse hoofdstad Athene. Ⓒ ANP / HH

ATHENE - Griekenland gaat deels in lockdown vanwege de coronacrisis. Premier Kyriakos Mitsotakis maakte bekend dat vanaf dinsdag horecazaken, musea, bioscopen en andere openbare gebouwen moeten sluiten in zwaar getroffen gebieden. Ook gaat tussen middernacht en 05.00 uur een avondklok gelden in het hele land.