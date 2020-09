Vrachtauto filmploeg in brand gestoken in Amsterdam

Getuigen zagen dat iemand iets in het voertuig gooide. Gelijk daarna vloog het in brand. In het busje zaten benodigdheden voor filmopnames die in de straat gemaakt werden.

Volgens AT5 is de bus volledig uitgebrand. RTL Boulevard meldt dat het gaat om de cameraploeg die opnames maakte voor het derde seizoen van de serie Mocro Maffia. Een woordvoerder van het programma zei tegen het tv-programma dat niemand gewond is geraakt en dat er slechts materiële schade is.

De politie roept getuigen op zich te melden.