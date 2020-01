Vrijwillige brandweer wil niet meer bekogeld worden

„We zullen er niet mee stoppen, en staken doen we ook niet. Maar we willen nu wel dat de politiek haar best gaat doen om ook ons een veilige jaarwisseling te bezorgen”, zegt voorzitter Marcel Dokter van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers.

In ons land werken behalve de professionele (betaalde) brandweerkrachten ook 19.000 vrijwillige brandweermensen, vooral in kleine en middelgrote gemeenten maar ook in grote steden.

Dokter: „En elk jaar hebben we het er met z’n allen weer over hoe erg het allemaal was. En er verandert niets, het wordt alleen maar erger. In plaats van telkens weer die rituele dans die we allemaal opvoeren moet er echt iets veranderen.”

Een algeheel vuurwerkverbod lijkt moeilijk, maar er moeten strengere straffen komen en een keiharde aanpak van illegaal vuurwerk, vindt Dokter.