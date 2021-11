Halsema helemaal klaar met kritiek op beleid: QR-controle hapert

In totaal werden 288 controles uitgevoerd waar handhavers 49 overtredingen registreerden. Het gaat daarbij om het niet controleren van de pas of niet op een juiste manier. Bijvoorbeeld omdat een ID-check achterwege bleef of omdat de blokjescode niet werd gescand. In 19 gevallen kregen ondernemers een waarschuwing aan hun broek. Twee daarvan stonden al op de radar van de gemeente. Gaan zij opnieuw in de fout dan moet gaat hun zaak een week op slot.

Bij 30 andere zaken constateerden handhavers wel ’onregelmatigheden’, maar was het niet duidelijk genoeg om een sanctie uit te delen, stelt de gemeente. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema blijkt het verzamelen van bewijs soms knap lastig. Ondernemers mogen gasten ook binnen om de coronapas vragen en geüniformeerde handhavers moeten op straat blijven. Al beschikt de gemeente wel over ’undercover’ handhavers die horecagelegenheden binnengaan. Maar dit team is niet erg groot.

Gemeentes kunnen ook boetes uitdelen, maar Amsterdam acht waarschuwen en een dreiging van een week sluiting effectiever. Het uitschrijven van prenten kan leiden tot crowdfundingacties, is de vrees.

Verkeerde keelgat

Burgemeester Halsema kreeg afgelopen vrijdag het onderste uit de kan van D66-Kamerlid Paternotte die het handhavingsbeleid van de gemeente op Twitter hekelde. Het stuitte hem tegen de borst dat er geen enkele boete was uitgeschreven.

Dat schoot de burgemeester weer in het verkeerde keelgat. Bij AT5 haalde ze hard uit. „Ik heb langzaam maar zeker wel mijn buik vol van Kamerleden die iets roepen zonder even hun licht op te komen steken.”

In september zei Halsema nog ’alleen bij excessen’ te handhaven. Dat was volgens de burgemeester afgesproken in het veiligheidsberaad. „Dat verandert niet”, zei ze toen in antwoord op vragen van Forum voor Democratie. Als een horeca-ondernemers bij slecht 1 op de 10 bezoekers om een coronapas zou vragen, zou dat geen exces zijn, bevestigde Halsema aan Forum-raadslid Van Schijndel. „Daar zijn we het over eens.”

Maar in de Volkskrant hekelde Halsema dinsdag plotseling het beeld dat ze geen handhavers op horeca-ondernemers zou afsturen en was ze daarover not amused. Ook gaf ze Het Parool een veeg uit de pan vanwege hun berichtgeving over de kwestie.

„Eerst roepen dat er niet actief gehandhaafd wordt, en daarna als Het Parool precies dat opschrijft, boos de schuld geven aan de krant in een speciaal voor dat doel geregeld interview in weer een andere krant. Waarin de burgemeester prompt ook die verslaggever afkat na enig kritisch doorvragen. Het past een burgemeester niet; let zelf beter op gedane uitspraken en val de pers niet steeds aan”, zegt JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga.