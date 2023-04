President Taiwan: keuze tussen democratie en autoritarisme

China ziet Taiwan als een afvallige provincie en is tegen alle relaties die de bestuurders van de de facto onafhankelijke staat onderhouden met het buitenland. Vooral het bezoek vorige week aan de Verenigde Staten leidde tot grote onvrede bij de regering in Beijing, die vervolgens een grootschalige militaire oefening rond Taiwan in gang zette.

De grote militaire oefening van China voor de kust van Taiwan is klaar, maar er varen nog altijd acht oorlogsschepen rond het eiland. China-onderzoeker van Instituut Clingendael Xiaoxue Martin volgt de zaak op de voet.

Het eiland ten oosten van het Chinese vasteland is in de ogen van Tsai onafhankelijk en daarom wordt ze door Beijing gezien als een separatist. Taiwan is onder deze president op weg naar „stormachtige zeeën”, aldus een Chinese regeringswoordvoerder. Sinds haar aantreden in 2016, treedt China steeds harder op tegen Taiwan. Volgend jaar komt een einde aan het presidentschap van Tsai. Ze mag zich na twee termijnen niet opnieuw herkiesbaar stellen.

Vicepresident William Lai doet namens de regeringspartij mee aan de presidentsverkiezingen van 2024, zo is woensdag bekendgemaakt. Hij staat erom bekend meer uitgesproken te zijn over de onafhankelijkheid van Taiwan dan Tsai. Volgens Lai gaat het bij de stembusgang van volgend jaar om „een keuze tussen democratie en autoritarisme.”

Chinese oorlogsschepen zijn dinsdag bezig met een „gevechtsoefening” in de wateren rond Taiwan, melden staatsmedia in China. Taiwan maakte eerder op de dag al melding van oorlogsschepen bij het eiland, waar het Chinese leger van vrijdag tot en met zondag al een grootschalige oefening hield.