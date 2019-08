Culemborger (30) komt om na klappen op hoofd

De ruzie ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag toen beiden met een aantal vrienden bij een van hen thuis waren. Het slachtoffer raakte na de klappen op zijn hoofd buiten bewustzijn en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij zondag aan zijn verwondingen.

De 27-jarige verdachte is opgepakt, gehoord en daarna weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte. Dinsdag is sectie op het lichaam verricht, maar de politie wil daar geen mededelingen over doen.

Burgemeester Gerdo van Grootheest van Culemborg spreekt van „een vreselijke gebeurtenis met een zeer trieste afloop.” De gemeente heeft contact met de familie van het slachtoffer.