Rus achter polonium-dood Litvinenko sterft aan Covid-19

Litvinenko zou het radioactieve materiaal in 2006 in het luxe Londense Millennium Hotel in zijn groene thee hebben gekregen. Weken later overleed hij. Kovtun zou samen met Andrej Loegovoj verantwoordelijk zijn voor de moord.

Britse onderzoekers vonden op meerdere plekken in Londen sporen van het radioactieve materiaal. Het stofje werd gevonden in kantoren, hotels, vliegtuigen en in het voetbalstadion van Arsenal. Het tweetal heeft altijd ontkend dat ze achter de aanslag zaten. Rusland weigerde ze uit te leveren aan de Engelsen.

Litvinenko, in het bezit van een Brits paspoort, was een voormalig agent van de geheime dienst KGB. Op zijn sterfbed beschuldigde hij president Vladimir Poetin achter de aanslag op zijn leven te zitten. Het Kremlin ontkent elke betrokkenheid.

Loegovoj, nu een prominent lid van het Russische parlement, heeft laten weten dat hij rouwt om een ’goede en trouwe’ vriend.

Het hof in Straatsburg stelt in een zaak die zijn weduwe, Marina Litvinenko, had aangespannen dat er geen twijfel is dat de moord namens de Russische autoriteiten is gepleegd door de twee Russen.