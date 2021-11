Erasmusbrug kleurt rood en blauw voor hulpverleners bij rellen

Binnenland

Opnieuw onrustig in Roosendaal, acht aanhoudingen

Bij ongeregeldheden in Roosendaal zijn maandagavond acht mensen aangehouden. In de wijk Langdonk zorgde een groep van zo’n vijftien relschoppers voor onrust, stelt de gemeente in een verklaring. Ze staken onder meer een bushokje in brand en er werd zwaar vuurwerk afgestoken.