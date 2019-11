Kaag: Nederland wél welkom in Marokko

De staatssecretaris wil met Marokko in gesprek over het terugsturen van economische migranten die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Maar tot grote verbazing van de Tweede Kamer verklaarde de VVD-bewindsvrouw dat ze de verantwoordelijke Marokkaanse minister niet krijgt te spreken.

„Mij is via diplomatieke kanalen te kennen gegeven dat het geen zin heeft, omdat ik daar niet binnenkom”, zei Broekers-Knol. Later in het debat probeerde ze het beeld bij te stellen, door te zeggen dat ze niet is geweigerd.

Verwarring

De Marokkaanse ambassade in Den Haag heeft laten weten dat er helemaal geen verzoek voor een ontmoeting lag. Minister Kaag (Buitenlandse Handel) zegt op haar beurt dat het anders zit.

„Ik geloof dat er een agenda-technisch probleem was over het moment waarop de staatssecretaris in Marokko wilde zijn”, zegt Kaag. „Het is denk ik een misverstand in woorden. Het is nu gewoon een kwestie van het juiste moment zoeken, met de juiste personen.”

Premier Mark Rutte heeft tijdens zijn wekelijkse persconferentie laten weten dat hij verwacht dat er snel een afspraak komt. „Het goede nieuws is dat ik nu begrijp dat Marokko ons met open armen wil ontvangen”, zegt de minister-president verder. „Ik heb de staatssecretaris net gesproken. Ze gaat de tickets boeken.”

In de Tweede Kamer wil de oppositie uitleg van het kabinet over hoe de vork nu in de steel zit. „Verhaal wordt steeds meer ontluisterend. Dit mag de staatssecretaris uitleggen”, twittert PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Ook SP-Kamerlid Jasper van Dijk eist tekst en uitleg.