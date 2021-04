Stormloop op Duitse pompstations: ’Ik ga echt niet betalen voor testbewijs’

Rijen auto’s voor Duitse tankstations. De wachttijd loopt hier en daar op tot een halfuur. Ⓒ Robert Hoetink

Emmerich - Het is tweede paasdag een drukte van belang bij tankstations in de Duitse grensplaats Emmerich. Nederlanders uit de Achterhoek gaan nog snel even goedkoper tanken bij onze oosterburen. Vanaf dinsdag moeten ze een negatieve coronatest kunnen tonen. „Dan maar niet meer naar Duitsland.”