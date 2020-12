Ineens vrij met kerst: ’Eindelijk een keer Home Alone kijken’

Geen kerstfeest bij dansschool Vos in Alphen aan den Rijn. Ⓒ Hielco Kuipers

Delft - Het wordt in alle opzichten een stille kerst. Maar voor wie gewend is om juist tijdens de kerstdagen aan het werk te zijn, wordt komende week extra bijzonder: voor het eerst in jaren thuis onder de kerstboom. „Ik kan nu eindelijk een keer Home Alone kijken.”