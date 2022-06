Nederlander bekent steekpartij in Duitse school: meisje (7) en vrouw (61) slachtoffer

Het onderzoek naar een motief loopt nog, waarbij ook wordt gekeken naar een psychische aandoening. Een politiek gemotiveerde misdaad wordt uitgesloten.

Het meisje was volgens de politie een willekeurig slachtoffer en kende de man voor zover bekend niet. Zij was met enkele andere kinderen in de school voor een vakantieprogramma. Door „moedig” ingrijpen wist de 61-jarige vrouw de aanval te stoppen, waarna de Nederlander op de vlucht sloeg.

Het gebruikte keukenmes werd later in zijn huis in Esslingen gevonden. De man had kort daarvoor een voorbijganger in Stuttgart gevraagd de politie te waarschuwen omdat hij verantwoordelijk was voor de steekpartij.

Beide slachtoffers liggen zwaargewond in het ziekenhuis.

