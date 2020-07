Brandstichter Portland herkend aan rugtattoo met eigen naam

Een meute demonstranten bestormde 29 mei het Justice Centre in Portland. Het was de aanzet voor twee maanden anarchie in de stad die uitbrak na de dood van George Floyd.

Rond de dertig mensen drongen uiteindelijk de rechtbank/politiepost en cellencomplex binnen, plunderden en sloopten de boel en probeerden de gebouwen in brand te steken. Op dat moment zaten er honderden gevangenen in het aangrenzende cellencomplex. De paar aanwezige bewakers moesten het gebouw ontvluchten. Dankzij de sprinklerinstallatie brandde de boel uiteindelijk niet af.

18 juli dringen door Trum gezonden troepen het beschadigde gerechtsgebouw van Portland binnen Ⓒ ANP

Omdat de lokale burgemeester niet hard genoeg ingreep, besloot president Trump zwaar bewapende federale agenten in te zetten. Die ’feds’ hebben op 18 juli een beschermingsmuur rond het gebouw geplaatst om te voorkomen dat het straks definitief tot de grond wordt afgebrand. De muur staat symbool voor de onenigheid tussen de lokale burgemeester en Trump die vindt dat harder moet worden opgetreden tegen raddraaiers die nu elke avond vor het gebouw demonstreren.

De vernielingen in het gebouw in Portland Ⓒ Politie

Nu, bijna twee maanden na de brandstichting heeft de politie een belangrijke verdachte te pakken. Dat baart bij sommige media opzien, omdat de man al vanaf dag een met zijn eigen naam op de rug getattoeerd op social media te zien was als relschopper. Edward Thomas Schinzing, die voorop liep bij de dmo en binnen op bewakingsbeeld staat, is aangehouden en riskeert twintig jaar celstraf, zo melden Amerikaanse media.

Edward Thomas Schinzing trok zijn shirt uit tijdens de vernieling van het gerechtsgebouw. Maar vergat even dat zijn naam op zijn rug staat. Ⓒ Politie Portland

Actievoerder Schinzing blijkt een crimineel met een strafblad. Zo was hij net veroordeeld voor mishandeling van zijn vriendin. Voor die tijd had hij zeven andere veroordelingen op zijn naam staan. De afgelopen twee jaar was hij dakloos.

Mede dankzij deze foto kon de brandstichter worden opgepakt. Ⓒ Politie

Ruzie met Trump

Het gemeentebestuur van Portland eist van Trump dat hij de federale troepen en het hek direct weghaalt. Intussen zijn volgens de New York Post besprekingen over terugtrekking begonnen.

De site Forbes meldt dat Portland boetes heeft opgelegd aan de ’feds’. De rijksoverheid moet elk kwartier dat het hek nog staat een boete van 500 dollar betalen aan de gemeente. Portland zegt dat de omheining illegaal is geplaatst op een fietspad.

Joe Biden

De democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft zich inmiddels ook uitgesproken over de aanpak van demonstranten. Voor het eerst in een maand, aldus de New York Post, zei hij dat raddraaiers zoals in Portland hard aangepakt moeten worden.