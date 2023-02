Rellen en bestorming parlement bij protest tegen regering in Paramaribo

De Surinaamse hoofdstad Paramaribo is vrijdagavond (lokale tijd) op last van de politie afgesloten nadat eerder op de dag het parlement werd bestormd. Zeker tot 06.00 uur zaterdagochtend geldt een avondklok en worden inwoners opgeroepen zich „niet op straat te begeven.” De Surinaamse autoriteiten hebben winkels opgeroepen ook zaterdag gesloten te blijven.

Een deel van de betogers werd vrijdag agressief en probeerde het parlement binnen te dringen. Ook werd een poging tot brandstichting gedaan. Er zijn beschadigingen aangericht aan het parlementsgebouw en objecten in de omgeving. Ook werden flessen en stenen gegooid. Mensen zijn boos om het beleid van Santokhi en de economische crisis waar Suriname mee kampt. Zo is de inflatie er ruim 54 procent en heeft het land een grote staatsschuld.

„Chan, vertrek”, werd door demonstranten geroepen. Eerder deze week verliet de kleinste Surinaamse regeringspartij de regeringscoalitie uit ontevredenheid.

Ⓒ ANP / AFP

De politie zette helikopters in om de situatie goed te overzien. Het lukte echter niet de rust helemaal terug te krijgen. Met het in de lucht schieten door de politie werd het rustiger op het plein, maar er vonden toch plunderingen plaats.

Over de bestorming van het parlement is nog weinig duidelijk, maar er zou brand hebben gewoed en de lobby zou zijn vernield. Mogelijk ging het om tientallen mensen die de Nationale Assemblée binnendrongen. Elders in de stad zijn benzinestations en winkels overvallen. Op beelden die de Surinaamse nieuwssite Waterkant deelt is te zien hoe een man probeert een vrachtwagen vol militairen in brand te steken.

Tekst gaat verder onder de video.

De Surinaamse regering is erg verbolgen over de vernielingen die zijn aangericht. Vooral het met geweld binnendringen van het parlementsgebouw wordt ten zeerste afgekeurd, zo laat de regering van president Chan Santokhi in een verklaring weten.

Santokhi en zijn regering zeggen er alles aan te doen om te voorkomen dat de rechtsstaat en de democratische instituten, zoals het parlement, aangetast worden. De regering heeft een speciale taskforce opgericht voor het opsporen van de personen die het parlement zijn binnengedrongen en vernielingen hebben aangericht.

Tekst loopt verder onder de tweet.

Santokhi zegt de fundamentele vrijheden van demonstratie en protest te respecteren, maar het moet wel op een ordelijke en vreedzame manier gebeuren. De leiders van deze protestacties zullen opgeroepen worden voor verhoor, aldus de verklaring.

Een groot deel van de Surinaamse bevolking is ontevreden vanwege de bezuinigingsmaatregelen die de regering de afgelopen periode heeft genomen. Zo zijn vorige week onder andere de prijzen van brandstof, gasflessen en internet fors verhoogd.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten geen bericht te hebben ontvangen dat er Nederlanders gewond zijn geraakt bij de rellen. Kamerlid Ruben Brekelmans (VVD) trekt de parallel met de bestormingen van de parlementen van de Verenigde Staten (2021), Irak (2022) en Brazilië (2023). „Steeds vaker bestormen en vernielen demonstranten het parlement”, tweet hij. „Een zorgelijke ontwikkeling voor de democratie.”

„Nederland staat schouder aan schouder met Suriname als het gaat om het hooghouden van democratische waarden en de rechtsstaat”, reageert buitenlandminister Wopke Hoekstra op de ’buitengewone’ beelden.

De Amerikaanse ambassade in Paramaribo veroordeelt het geweld en zegt dat de aanval op het parlementsgebouw ook „een onacceptabele aanval op de democratie is.” Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt in het reisadvies voor Suriname voor de protesten.