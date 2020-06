Indrukwekkend protest Breda met 1,5 meter afstand

De 42 deelnemers staan precies op anderhalve meter afstand van elkaar bij de in Breda bekende Koepel. Ze zagen het niet zitten om actie te voeren in grote steden vanwege het coronavirus. In plaats daarvan willen ze online hun publiek bereiken.

„Door middel van deze actie willen wij laten zien dat er óók in Breda stil wordt gestaan bij het institutionele racisme dat over de hele wereld heerst”, zegt BO Breda-voorzitter Lieke Kuijper tegen de lokale nieuwssite BredaVandaag. Het gesprek dat de stichting wil voeren, start met de vraag: ’Zou jij, als wit persoon, het vervelend vinden om te ruilen met iemand die een gekleurde of zwarte huidskleur heeft?’

„Ik ben zelf opgegroeid in een vrij wit milieu”, vertelt Estelle Nduwimana, een van de deelneemsters van het protest. „Met mensen om mij heen die altijd zeiden ’racisme bestaat niet meer’, ’het is maar een grapje, ik ben geen racist’.Uiteindelijk ging ik zelf in deze leugens geloven, maar hoe ouder ik werd, hoe meer ik geconfronteerd werd met de waarheid. Ik word benadeeld in deze maatschappij.”