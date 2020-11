Afgezaagde houten piemel van twee meter spoorloos

De autoriteiten tasten compleet in het duister over de reden van de verwijdering. Omdat niet eens bekend is wie het object daar heeft geplaatst, is ook onduidelijk of het daadwerkelijk om vandalisme gaat. De politie sluit niet uit dat de maker van het werk de fallus zelf heeft weggehaald. Het hoeft dus niet eens iets crimineels te zijn, aldus een woordvoerder.

Enkele weken geleden was de houten penis van Grünten al eens in het nieuws. De paal, gemaakt van een boomstam, was toen omgevallen en stond nog maar enkele dagen weer recht voordat hij spoorloos verdween.