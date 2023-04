Cocktail met bloed: Japanse serveerster ontslagen

Het verzoek voor de ’bloedcocktail’ kwam van een klant zelf, maar het is de verder onbekende serveerster die de hoofdprijs betaalt. Ze werd onmiddellijk ontslagen toen duidelijk werd dat ze het opmerkelijke verzoek had ingewilligd.

Het, vrij vertaalde, ’Duister probleemkind café’ in de stad Sapporo bood in een tweet excuses aan vanwege het voorval. De aangeboden cocktail noemen ze „absoluut onacceptabel parttimebaanterreur.” Hoeveel van de drankjes uiteindelijk met bloed doordrenkt waren en of het bijvoorbeeld om de bekende ’Bloody Mary’ ging, is niet duidelijk. De horecazaak staat bekend om de donker geklede dames die er in gothic-stijl werken, met een all-you-can-drink concept voor iets meer dan 17 euro (2500 yen) per uur.

Gevaren

„Het drinken van het bloed van andere mensen is uiterst gevaarlijk”, reageert dokter Zento Kitao op het nieuws in Japanse media. Door bloedconsumptie bestaat de kans geïnfecteerd te raken met hiv, hepatitis C, hepatitis B of syfilis, benadrukt hij. „Als er wonden in de mond bestaan, is het gemakkelijk om besmet te raken door bloedoverdracht.” Hij adviseert mensen die een bloed-drankje op hebben, zich onmiddellijk te laten testen.