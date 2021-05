Japanse machinist verlaat cockpit rijdende kogeltrein voor toiletbezoek

De man zou naar verluidt hebben gevraagd aan een conducteur of hij eventjes het stuur wilde overnemen, schrijft BBC. Er zaten 160 passagiers in de trein toen de machinist zijn levensgevaarlijke toiletbezoek deed. Hoewel het tot een fatale afloop had kunnen leiden, heeft de pitstop in de bloedsnelle trein geen invloed gehad op het verloop van de reis.

Daarmee was het laatste woord over het incident alleen nog niet gesproken. Het spoorwegbedrijf, Japan Railway Company (JR Central), meldde wat er gebeurd is aan de politie en bood haar excuses aan. Het incident zou op zondagochtend plaats hebben gevonden toen de machinist plots last van zijn buik kreeg en met enige urgentie naar de wc moest.

Hij vroeg een conducteur even het stuur over te nemen en bleef drie minuutjes weg. Dit ging tegen de reglementen in, omdat de conducteur in kwestie niet over een kogeltreinrijbewijs beschikte. Zowel de conducteur als de machinist hebben een disciplinaire straf boven het hoofd hangen voor de onhandige actie, schrijft BBC.

Masahiro Hayatsu van JR Central laat weten de handelswijze van de twee te veroordelen. „Het was een ongelooflijk onhandige daad. Hiervoor bieden wij onze excuses aan.”