Zoektocht naar gas: Italië sluit deal met Algerijnen

De Italiaanse premier Draghi ondertekende maandag in Algiers met een imposante Italiaanse delegatie, onder wie twee ministers en de CEO van het Italiaanse gasbedrijf ENI, een akkoord met de president van Algerije Ambelmadjid Tebboune en het Algerijnse gasbedrijf Sonatrach. Italië zal volgens het akkoord negen miljard kubieke meter extra gas uit het land importeren. Ook werd er een algemeen akkoord voor energetische samenwerking tussen beide landen ondertekend.

Vorig jaar had Sonatrach al 21 miljard miljard kubieke meter aan gas van Algerije naar Italië geëxporteerd door middel van de TransMed-pijpleiding die loopt tot Mazara del Vallo in Sicilië. Daarmee was Algerije het tweede land waar Italië gas van importeerde. Rusland is tot nu toe altijd de grootste gasleverancier voor Italië geweest. Bijna 40 procent van het gas in Italië kwam uit Rusland.

Vorige week donderdag had premier Draghi premier Rutte in Rome ontvangen. Beiden uitten toen de wens om de afhankelijkheid van gas uit Rusland zo veel mogelijk terug te dringen.

Draghi had direct na de Russische inval in Oekraïne verklaard dat hij haast wilde maken bij het zoeken van alternatieve gasleveranciers, zodat noodlijdende gezinnen en bedrijven worden geholpen.