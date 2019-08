Kamer eist uitleg over privéleger Lato

De Telegraaf onthult vandaag hoe de zelfbenoemde ’president in ballingschap’ van Chameria, een niet-erkende republiek op de grens van Albanië en Griekenland, van zijn boerderij in ons land een heuse kazerne maakte. Er waren zelfs militaire parades.

„Het lijkt me niet de bedoeling dat mensen in Nederland generaaltje gaan spelen met bijbehorende wapens en militaire parades”, reageert VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. „Deze man was potentieel gevaarlijk en brak schaamteloos meerdere wetten.”

Festim Lato.

De grootste regeringspartij eist opheldering van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). „Ik wil van de minister weten of die dreiging bekend was en hoe er vervolgens is opgetreden”, zegt de liberaal. „Verder wil ik weten waar dit privéleger is gebleven en vooral waar de wapens nu zijn.”

Regels

Oppositiepartij PVV heeft de Telegraaf-onthulling met verbijstering tot zich genomen. „Sportschutters moeten zich aan steeds strengere regels houden, maar een buitenlandse oplichter van een niet erkende staat kan hier een privéleger uit de grond stampen”, foetert Kamerlid Lilian Helder.

„Politie, justitie en de gemeente zijn hier enorm tekort geschoten door weg te kijken en hier niet direct een einde aan te maken.”

Parades

Ook regeringspartij CDA eist een verklaring van het kabinet. Volgens parlementariër Chris van Dam kan het niet zo zijn dat op Nederlands grondgebied militaire parades worden gehouden door een soort legereenheid. „Ook niet als dat op privéterrein plaatsvindt”, zegt de christendemocraat.

„Dat voelt heel onaangenaam. Sinds de jaren dertig bestaat in Nederland de Wet op Weerkorpsen. Alle reden om het kabinet te vragen wat hier precies gaande was en waarom er niet is ingegrepen.”