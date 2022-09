Mensen in Edinburgh al vroeg in de rij voor kist Elizabeth

Buitenland

Duizenden mensen in Edinburgh in de rij om afscheid te kunnen nemen van Elizabeth

Duizenden mensen in Edinburgh staan in de rij om afscheid te kunnen nemen van de overleden Britse koningin Elizabeth. De kist met de Elizabeth was maandagmiddag rond 16.00 uur Nederlandse tijd aangekomen bij St. Giles’ Cathedral in Edinburgh. Lokale media tonen foto’s en filmbeelden van lange rijen ...