Gevlucht voor de lange arm van Peking

Boekenhandelaar Lam wil een nieuwe zaak in Taipei beginnen. Ⓒ Foto De Telegraaf

TAIPEI - ,,Hier moet een boekenkast komen’’, aldus Lam Wing-kee (64), een Hongkongse boekenhandelaar die naar Taiwan is gevlucht. Hij wijst naar een plekje op de grond waar met potlood lijnen en cijfertjes staan. Over een paar weken moet de lege ruimte die hij in het centrum van Taipei huurt gevuld zijn met duizenden politieke boeken.