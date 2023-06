Zo lang als een banaan: grootste niersteen ooit verwijderd

De niersteen is ruim 13,3 centimeter lang en weegt 801 gram. Hij werd op 1 juni verwijderd in het Colombo Army Hospital. „Het belangrijkste voor ons is dat de nier nog normaal functioneert ondanks deze steen”, zei legerchirurg K. Sutharshan.

Oud-sergeant Canistus Coonge had namelijk al enorm lang last van de niersteen. Tegen een lokale televisiezender zegt hij dat hij sinds 2020 buikpijn had en medicatie niet hielp. „Na een scan werd mij onlangs verteld dat ik geopereerd moest worden”, zegt Coonge. „Ik voel me nu normaal.”

Ⓒ AFP

Guinness World Records heeft bevestigd dat deze niersteen het wereldrecord voor zowel de grootste als de zwaarste niersteen verbroken heeft. Hiervoor was de grootste niersteen bijna 13 centimeter lang. Die werd in 2004 in India ontdekt. De vorige zwaarste niersteen woog 620 gram en werd in 2008 verwijderd in Pakistan.

Ze ontstaan doordat er te veel afvalstoffen en overtollige mineralen in de urine zitten. Deze klonteren en vormen kristallen. Normaal plas je nierstenen de dag zelf nog uit, maar als de steen te groot is, dan lukt dat niet. Je kan ze voorkomen door genoeg water te drinken en gezond te eten.