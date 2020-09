Bij Nederlanders populaire Duitse kerstmarkten gaan door

De minister van Volksgezondheid van de regio staat de kerstmarkten in principe toe. Wel moeten ze aan allerlei strenge regels voldoen. Zo mag het niet te druk worden en moet de hygiëne kloppen, melden Duitse media. En personen die aan een statafel van glühwein willen genieten, moeten ter plekke naam en adres noteren. Bij een coronabesmetting kunnen de autoriteiten betrokkenen dan benaderen.

De kerstmarkten beginnen ruim een maand voor Kerstmis. Die in Düsseldorf trekt elk jaar duizenden Nederlandse dagjesmensen. Of dat dit jaar ook zo wordt, is nog maar de vraag. Bezoekers uit de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht moeten in Duitsland aantonen dat zij niet zijn besmet met corona.