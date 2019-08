Een dag na de schietpartij is er rouw. Ⓒ REUTERS

Washington - Het was complete chaos toen Patrick Crusius zaterdagochtend op de parkeerplaats voor de Walmart begon te schieten. De grote supermarkt in El Paso was vol met gezinnen met jonge kinderen die schoolspullen kochten voor het nieuwe schooljaar. Het zorgde voor dramatische taferelen.