Premium Het beste van De Telegraaf

De baby die geheim moest blijven: ’Maar ik mag toch wel blijven?’

Door Leonie Groen Kopieer naar clipboard

Niemand mocht weten wie Maria écht is. Het geheim van haar adoptieouders werd haar geheim.

Een kleine advertentie. ’Welke ongehuwde moeder wil afstand doen van haar baby of haar te verwachten baby?’ Die staat gewoon in de krant in de naoorlogse jaren. Maria Kiebêrt belandt direct na de geboorte bij haar latere adoptieouders. De afkomst van het kind moet geheim blijven. Niemand mag weten dat het niet-eigen is. Dat ze dat geheim bij zich moet dragen tekent Maria’s leven, blijkt uit haar boek ’Maar ik mag toch wel blijven?’.