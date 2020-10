Meisje sterft door luizenplaag, ouders aangeklaagd

Volgens een van de rechercheurs was het de ergste luizenplaag die hij ooit gezien had. De luizen, die leven van bloed in de hoofdhuid, hadden ervoor gezorgd dat het ijzergehalte in het bloed van het meisje erg laag was waardoor ze uiteindelijk bloedarmoede en hartproblemen kreeg.

Moeder Mary Katherine (37) liet bovendien aan de agenten weten dat het meisje voor haar dood al anderhalve week niet gedoucht had. Toen hulpverleners het meisje dood aantroffen, bleek dat alles in haar kamer onder het ongedierte zat. Volgens NY Post ging het onder meer om haar matras, haar knuffels en het andere meubilair.

Twee broers van Kaitlyn zijn inmiddels uit huis geplaatst. In 2018 werden hulpverleners al geattendeerd op de onhygiënische omstandigheden in het huis.