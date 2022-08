Man rijdt in op menigte die fatale brand herdenkt: ’Sorry’

De groep was bijeengekomen om geld in te zamelen voor de nabestaanden van die brand, waarbij op 5 augustus drie kinderen en zeven volwassenen het leven lieten. Zaterdagavond even na 18 uur reed een man met zijn auto in op de groep mensen. Daarbij kwam een vrouw om het leven, schrijft Times Leader.

Mishandeling

Kort daarna kreeg de politie een melding dat er een vrouw was mishandeld in een nabij gelegen plaats, Nescopeck, waar eerder ook de fatale brand woedde. De man die inreed op de groep in Berwick wordt ook van die mishandeling verdacht. Of er een verband is tussen deze incidenten en de brand van 5 augustus, wordt nog onderzocht.

De opgepakte man is de 24-jarige Adrian Reyes, die verdacht wordt van in ieder geval twee moorden. Hij zit vast in afwachting van verder verhoor, meldt politiewoordvoerder Anthony Petroski. Volgens Petroski wordt Reyes op dit moment nog niet verdacht van betrokkenheid bij de brand van 5 augustus.

Het commentaar van Reyes bij zijn arrestatie zou kort zijn geweest: „Sorry.”