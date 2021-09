Podcast Generatie T. Vleeseter in de hoek gedrukt? ‘De varkens nog meer’

De vegaplannen van de KLM zijn voer voor discussie over onze vleesconsumptie. Ook de politiek worstelt met dit onderwerp. Wordt de vleeseter stilletjes aan in de hoek gedrukt? Moet de overheid zich bemoeien met het eten van minder vlees? En hoe ziet de jongere generatie van De Telegraaf de toekomst voor zich? In de podcast Generatie T. gaan twee Telegraaf-journalisten die wel een biefstukje lusten daarover in gesprek met twee collega’s die zijn gestopt met het eten van vlees.