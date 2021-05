Woningen beschoten in Rotterdam

Er werden meerdere hulzen aangetroffen en twee woningen zijn beschadigd geraakt. Door oplettendheid van getuigen kon de politie even later in de wijk twee verdachten aanhouden. Een man van 20 jaar en een man van 18 jaar, beiden uit Rotterdam.

Over de aanleiding van de beschieting is nog niets bekend. De politie is in het onderzoek naar de toedracht in de zaak op zoek naar getuigen en camerabeelden.