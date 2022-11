Wim Zegwaard (1944-2022): ’Hij heeft tot een uur voor zijn dood nog gewerkt’

Verhalen achter het nieuws

Jeanine: ’Joas gaat met het stofzuigen over de tafel en muren, dan moet ik opletten’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. De vraag is: wie doet wat binnen de relatie? Vandaag spreken we Jeanine Boerendans (37). Ze is getrouwd met Wilfred en heeft vier kinderen: Joas (8), Jens (7), Juup (4), Jilou (8 maanden). J...