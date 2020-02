’Ajax-fans welkom bij bekerfinale tegen Feyenoord’

Wint Feyenoord thuis tegen NAC en Ajax op bezoek bij FC Utrecht, dan voltrekt zich een scenario waar velen in zowel de hoofdstad als de havenstad op zullen hopen: de Klassieker als bekerfinale. Traditiegetrouw wordt de finale in de Kuip gespeeld, met zo’n 18.000 supporters van de geplaatste clubs.

„Het verbod op het toelaten van uitsupporters geldt alleen voor de competitie en niet voor de beker. Het gevolg daarvan is dat als er verder geen gekke dingen gebeuren en beide teams in de finale komen, Ajax-supporters dan welkom zijn in De Kuip voor de beker”, aldus Aboutaleb maandagavond op Radio Rijnmond. Of die aantallen uit Amsterdam daadwerkelijk in de duizenden kunnen lopen, kon de burgervader nog niet zeggen.

Stop op uitsupporters

Sinds 2010 zijn er in de Eredivisie vanwege eerdere rellen geen uitsupporters van Ajax in de Kuip welkom en andersom. Dat jaar werd de bekerfinale nog in tweeën gesplitst met een wedstrijd in Rotterdam en in Amsterdam. Ajax ging er met de winst vandoor.