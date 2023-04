Twee doden aangetroffen in flatgebouw Marseille

Reddingswerkers doorzoeken het puin. Ⓒ ANP / AFP

MARSEILLE - De brandweer in Marseille heeft de lichamen van twee mensen aangetroffen in het puin van het flatgebouw dat in de nacht van zaterdag op zondag instortte in het centrum van de stad. Eerder werd al bekend dat er ten minste vijf personen gewond waren geraakt in omliggende gebouwen.