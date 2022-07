Premium Het beste van De Telegraaf

’De president onwaardig’ Kritiek op harde woorden Biden na uitspraken Hooggerechtshof

Door Jan Postma

President Joe Biden botst met het conservatieve deel van het Hooggerechtshof na uitspraken die hem niet goed uitkwamen. Ⓒ ANP / Associated Press

Washington - President Biden krijgt kritiek vanwege zijn harde woorden na uitspraken van het Hooggerechtshof. Biden zit flink in zijn maag met in meerderheid conservatieve hof, en laat dat duidelijk merken. Donderdag kregen Bidens milieuplannen een flinke klap. Daarvoor werd een streep gezet door het federale recht op abortus. Critici wijzen erop dat een president zich niet moet bemoeien met de rechtspraak. Bidens kritiek is niet uniek, maar zijn harde toon is opvallend.