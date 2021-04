Tjeenk Willink presenteert eindrapport: ’Partijen houden deur open voor regeren met Rutte’

Dat schrijft Tjeenk Willink in zijn eindverslag als informateur, dat hij vrijdagmiddag na chaotische politieke weken aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De opdracht van Tjeenk Willink komt daarmee aan een einde.

De informateur legt in zijn 10 pagina’s tellende verslag de nadruk erop dat het eerst over de inhoud moet gaan, voordat er wordt gekeken naar welke partijen uiteindelijk met elkaar de regering in gaan. „Uitdrukkelijk wordt in de komende fase van de formatie niet de vraag ’wie met wie’ vooropgesteld”, schrijft Tjeenk Willink.

Eerst coalitieaakoord op hoofdlijnen

Eerst moet er wat hem betreft een coalitieakkoord op hoofdlijnen komen, dat moet dan uiteindelijk door het kabinet omgezet worden in een ’regeerprogramma’. De vraag moet nu eerst zijn wat de belangrijkste thema’s zijn en hoe die opgelost moeten worden. „In een daarop volgende fase kan een antwoord op de vraag welke partijen bereid zijn met elkaar een coalitie te vormen, niet worden ontlopen”, ziet Tjeenk Willink voor zich.

Hij heeft wel geïnventariseerd wie niet met wie wil regeren. Veel partijen sluiten PVV en FvD uit. Maar voor VVD-leider Mark Rutte, een paar weken geleden nog flink in het nauw, lijkt er al weer meer bewegingsruimte. Alleen PVV, SP en Bij1 willen niet deelnemen aan een regering onder zijn leiding en die ook niet steunen. PvdD, Denk en BBB achten een samenwerking met ’de VVD van Mark Rutte’ niet geloofwaardig. Andere partijen houden de deur voor deelname of constructieve oppositie blijkbaar wel open,

Tjeenk Willink werd aangesteld om scherven te rapen na de chaos die ontstond door verkennersgate. Hij voerde gesprekken met de leiders van de partijen in de Tweede Kamer en met kopstukken van de planbureaus. De informateur had als opdracht om te onderzoeken of en onder welke condities er weer beweging kon komen in het proces om tot een nieuwe kabinet te komen. Na vertrouwensgate was er vooral veel argwaan. Dat werd er niet beter op toen er gevoelige informatie naar RTL Nieuws werd gelekt over ministerraad-notulen en de toeslagenaffaire.

In het verslag van Tjeenk Willink echoën ook woorden die door potentiële regeringspartners uit zijn gesproken. Bijvoorbeeld dat er minder afgetikt moet worden door de coalitiepartijen onderling, een praktijk waarvan demissionair premier Rutte donderdag in het ’notulendebat’ ook al afstand nam.

Tjeenk Willink stipt ook een aantal punten aan over de rechtstaat, vertrouwen tussen burger en overheid en macht en tegenmacht aan die meerdere partijen als muziek in de oren klinken.

Toelichting tijdens persconferentie

Vrijdagmiddag licht Tjeenk Willink zijn verdere bevindingen toe tijdens een persconferentie. De Tweede Kamer gaat ook nog in debat met Tjeenk Willink over zijn eindbevindingen. Dan wordt er ook een opvolger aangesteld. Naar verwachting gebeurt dat niet aankomende week, maar een week later, op 12 mei. Agendatechnisch kwam dat beter uit, maar betrokkenen wijzen erop dat sommige partijen eenvoudigweg nog wat meer tijd nodig hebben om het stof te laten neerdalen.