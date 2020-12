’Nieuwe coronavariant ontdekt in drukbevolkt Nigeria’

De variant zou zijn opgedoken in Nigeria, meldt persbureau AP. De coronasituatie staat wereldwijd op scherp na mutaties in Engeland en Zuid-Afrika.

Monsters van de nieuwste mutatie worden onder de loep genomen. „Geef ons wat tijd... het is nog te vroeg om er iets over te zeggen”, aldus John Nkengasong uit Kameroen van het ziektebestrijdingsteam in Afrika.

De verontrustende monsters, de P681H-variant, komen van twee coronapatiënten en werden al op 3 augustus en 9 oktober afgenomen. Vooralsnog lijkt het er niet op dat de variant besmettelijker is dan het al bestaande virus. Toch zijn er zorgen omdat het aantal besmettingen op het continent rap toeneemt. Zeker 2,5 miljoen Afrikanen raakten besmet. In Nigeria gaat het om ruim 80.000 ziektegevallen. Het dodental in dat land valt met ruim duizend vastgestelde slachtoffers wel fors lager uit vergeleken met Europese landen, al kan dat ook komen door gebrekkige registratie. Zo vielen er in Nederland ruim tienduizend coronadoden.

Vliegverbod

Na het tonen van een negatieve coronatest mogen reizigers binnenkort weer vanuit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika naar Nederland. Wel moeten de reizigers bij terugkeer tien dagen in quarantaine.