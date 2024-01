Oostenrijkse erfgename wil erfenis van 25 miljoen weggeven: ’Als politici het niet doen, doe ik het zelf wel’

Menig mens zou waarschijnlijk graag in hetzelfde schuitje zitten als Engelhorn. De erfgename bezit een erfenis van maar liefst 25 miljoen euro en de staat wil daar geen cent belastinggeld van krijgen. Oostenrijk heeft in 2008 namelijk de successierechten afgeschaft en is daarmee een van de weinige Europese landen die zo’n recht niet heft. Maar Engelhorn vindt die regeling oneerlijk.

De vrouw is de erfgename van Friedrich Engelhorn, de oprichter van het Duitse chemisch en farmabedrijf BASF. Toen haar grootmoeder in september 2022 overleed, kreeg zij dus miljoenen op haar bankrekening. Geld dat ze niet nodig heeft en dus graag wil verdelen. Maar dat gaat ze niet alleen doen.

Tekst gaat verder onder de foto.

© ANP / AFP Marlene Engelhorn is de erfgename van Friedrich Engelhorn, de oprichter van het Duitse chemisch en farmabedrijf BASF.

Mislukking van de politiek

Woensdag werden maar liefst 10.000 uitnodigingen uitgestuurd naar Oostenrijkse burgers. Diegenen die de vrouw willen helpen met het verdelen van het geld, mogen zich vervolgens online of telefonisch registreren. Uit die groep worden dan 50 mensen gekozen die ouder zijn dan 16 jaar. 15 anderen zullen ook nog geselecteerd worden, voor in het geval mensen wegvallen. Deze mensen komen volgens Christoph Hofinger, directeur van het Foresight Institute dat het initiatief ondersteunt, uit „alle leeftijdsgroepen, deelstaten, sociale klassen en achtergronden.”

De bedoeling is dat ze ideeën uitwisselen over hoe het geld uitgegeven kan worden in het belang van de samenleving als geheel. „Ik heb een fortuin geërfd en dus ook macht. En dat zonder dat ik er iets voor heb moeten doen. Als politici hun werk niet doen en herverdelen, dan moet ik mijn rijkdom zelf herverdelen”, legde Marlene Engelhorn uit in een verklaring. „Veel mensen hebben moeite om rond te komen met een fulltime baan en betalen belasting voor elke euro die ze verdienen met werken. Ik zie dit als een mislukking van de politiek, en als de politiek faalt, dan moeten de burgers het zelf oplossen.”