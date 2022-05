Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Vladimir Poetin vervalst de geschiedenis om eigen falen te verbloemen

Door Frank van Vliet Kopieer naar clipboard

Op de Dag van de Overwinning leed Vladimir Poetin pijnlijk verlies. Natuurlijk was de militaire show, met lange rijen perfect in de maat marcherende soldaten en imponerend wapentuig, strak geregistreerd, maar de boodschap van de Russische president kwam op het wereldtoneel niet over.