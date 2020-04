LIVE | Dodental Frankrijk schiet omhoog, wereldwijd miljoen besmettingen

Volg de laatste mondiale ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog, dat voortdurend wordt aangevuld.

De hoofdpunten:

Financieel-economisch:

Uit de sportwereld:

Uit de entertainment-wereld:

Pinkpopbaas Jan Smeets besmet het coronavirus

Muzikant Adam Schlesinger (52) overleden aan corona

Gezamenlijke ’coronadag’ op Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica

Hans Kraay jr. heeft moeite met thuiszitten

Meer dan 1000 doden door coronavirus in Duitsland

Het aantal doden door het coronavirus in Duitsland is tot boven de duizend gestegen.

Het aantal doden steeg tot 1001. De deelstaten meldden bij elkaar 79.400 besmettingen. De aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen en Beieren in het zuiden zijn het zwaarst getroffen. In Noordrijn-Westfalen bezweken tot nu toe 202 mensen aan de besmetting en in Beieren 277.

Dodental door coronavirus in Frankrijk schiet omhoog

Het aantal coronadoden in Frankrijk is omhooggeschoten. Donderdag zijn voor het eerst officiële cijfers over de sterfgevallen in verzorgingshuizen bekendgemaakt. Het gaat om 884 gestorven ouderen de afgelopen tijd. In ziekenhuizen stierven binnen een etmaal 471 coronapatiënten.

Bij elkaar betekent dat een dodental van in totaal bijna 5400, waarvan ruim 4500 in klinieken. Frankrijk is een van de zwaarst getroffen landen in de wereld.

Er zijn nu 59.105 besmettingen vastgesteld. Het aantal patiënten dat op intensivecareafdelingen wordt behandeld, lijkt zich wat te stabiliseren. Het gaat nu om 6399 mensen, een toename van 382 zieken.

In de regio Parijs heeft de coronacrisis zijn piek nog niet bereikt, verklaarde premier Edouard Philippe. De komende dagen zullen moeilijk worden, voorspelde hij.

Cruiseschip Zaandam mag aanmeren in Florida

Het cruiseschip Zaandam mag aanmeren in de stad Fort Lauderdale in Florida. Dat heeft de burgemeester van Fort Lauderdale gezegd. Op het schip hebben 45 passagiers symptomen van het nieuwe coronavirus.

De Jonge dringt aan op voorbereiden op noodscenario

Nederland moét zich voorbereiden op een scenario waarbij er meer dan 2400 ic-bedden nodig zijn in verband met de coronacrisis. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in reactie op een noodkreet van de ic-verpleegkundigen, die eerder donderdag in De Telegraaf zeiden dat 2400 echt het absolute maximum is wat de verpleegkundigen aankunnen.

Komend weekend zullen er als het goed is 2400 bedden beschikbaar zijn op de Nederlandse intensivecareafdelingen. Er wordt al gekeken hoe dat nog verder kan worden opgeschaald.

„De vraag is of er een alternatief is”, zegt De Jonge. „Stel dat we meer plekken nodig hebben, dan moeten we dat toch zien te organiseren. Dat zijn we verplicht met elkaar aan de Nederlandse samenleving.”

Van de 2400 bedden zijn er 1900 voor coronapatiënten bedoeld, de rest is voor andere intensieve zorg. De Jonge wijst erop dat volgens de prognoses het aantal coronapatiënten de komende tijd boven de 1900 komt te liggen.

„Dat is een mogelijkheid, als je naar de grafieken kijkt. Natuurlijk, die kunnen ook veranderen, maar we moeten ons voorbereiden op zwaar weer.” Nederland is met Duitsland in gesprek om te kijken of, en hoeveel, patiënten er eventueel naar Duitse ic’s kunnen worden overgeplaatst. Dat land heeft veel maar ic-capaciteit dan Nederland.

Momenteel ligt er nog slechts een handjevol Nederlanders in een Duits ziekenhuis. Hoeveel patiënten uit Nederland Duitsland zou kunnen of willen opvangen, zei De Jonge niet.

RIVM raadt gebruik mondkapjes op straat nog steeds af

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt mensen nog steeds af om op straat een mondkapje te dragen. Het Duitse equivalent van het RIVM, het Robert Koch Institut (RKI), veranderde donderdag van koers en zei dat het dragen van een mondkapje besmetting met het coronavirus mogelijk toch voorkomt.

„Wij raden het nog steeds af, omdat het mensen mogelijk onterecht een veilig gevoel geeft”, aldus een woordvoerder van het RIVM. „Het is niet bewezen dat mondkapjes bescherming bieden. Misschien denken mensen ook dat ze met mondmasker wel naar buiten kunnen als ze verkouden zijn. Dat willen we voorkomen. Ons advies blijft dat mensen met een verkoudheid thuis moeten blijven.”

Leger Israël evacueert bejaarden uit coronabrandhaard

Israël zet het leger in om ongeveer 4500 80-plussers te evacueren uit een stad die een ongekend aantal coronabesmettingen heeft. Het gaat om Bnai Brak, een dichtbevolkte orthodox-joodse stad bij Tel Aviv.

Medici schatten dat 38 procent van de ongeveer 200.000 inwoners van Bnai Brak is besmet met het nieuwe coronavirus. De bevolkingsdichtheid in de stad is ongeveer honderd maal zo groot als het nationale gemiddelde in Israël. De stad is goed voor 30 procent van alle besmettingen in het land.

Een voor de hand liggende verklaring voor de hoge besmettingsgraad is de bevolkingsdichtheid. Verder zijn veel inwoners arm en luisteren zij naar rabbijnen die de maatregelen tegen verspreiding uit geloofsoverwegingen afwijzen.

De Israëlische autoriteiten zien de ultra-orthodoxe joden als een risico voor verspreiding va het virus omdat ze over het algemeen in armoede leven en dicht op elkaars lip zitten. Ze zijn gewend om drie keer per dag soms in groten getale bijeen te komen om te bidden. Enkele rabbijnen hebben hun twijfels uitgesproken over het gevaar van het coronavirus. Er zijn al beperkende maatregelen van kracht voor het in- en uitreizen van Bnai Brak.

De Israëlische regering trekt omgerekend ruim 18 miljoen euro uit om de bejaarden uit de stad te halen en elders in quarantaine te plaatsen.

Democraten verschuiven verkiezing presidentskandidaat

De Democratische partij in de Verenigde Staten stelt de verkiezing van haar presidentskandidaat uit wegens de coronacrisis. De bijeenkomst in Milwaukee (Wisconsin) met de nominatie van de uitdager van Donald Trump vindt nu 17 augustus plaats. Dat is een maand later dan gepland en een week voor de conventie van de Republikeinen van Trump.

De kansrijkste kandidaat, Joe Biden, had publiekelijk voor uitstel gepleit, meldt de politieke nieuwsdienst Politico.

Dodental Italië groeit iets sneller

Het aantal doden door het coronavirus in Italië is de afgelopen 24 uur weer iets sneller opgelopen. Het agentschap voor burgerbescherming meldde donderdag 760 nieuwe sterfgevallen tegen 727 een dag eerder.

In het land zijn nu 13.915 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken. Italië is nog steeds het zwaarst getroffen land in Europa, gevolgd door Spanje.

Rutte: 14 dagen thuisquarantaine Nederlanders na terugkeer

Nederlanders die met het vliegtuig terugkeren uit de Verenigde Staten wordt verzocht veertien dagen thuis te blijven om te voorkomen dat ze mogelijk mensen met het coronavirus besmetten in Nederland. Ook mensen die terugkeren met een door het ministerie van Buitenlandse Zaken geregelde repatriëringsvlucht wordt gevraagd voortaan uit voorzorg eerst veertien dagen thuis te blijven. Dat heeft premier Mark Rutte bekendgemaakt na crisisberaad over de coronapandemie.

Vooral in New York maar ook in andere delen van de VS is de uitbraak van het nieuwe coronavirus enorm.

Bijna alle Amerikanen moeten thuisblijven

Vrijwel alle Amerikanen moeten thuisblijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens een telling van nieuwszender CNN heeft bijna 96 procent van de bevolking nu of binnenkort te maken met de maatregel niet onnodig naar buiten te gaan. Het gaat om ruim 315 miljoen inwoners.

Elf van de vijftig staten hebben nog geen bevel uitgevaardigd, maar daar gelden in sommige gemeenten en regio’s wel beperkingen.

Honderden artsen en verpleegkundigen in Duitsland besmet

Ongeveer 2300 artsen en verpleegkundigen in Duitse ziekenhuizen zijn tijdens hun werk besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Dat meldt het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Volgens het instituut gaat het nog om een bescheiden inschatting en zal het werkelijke aantal veel hoger liggen. Duitse ziekenhuizen kondigden deze week aan hun capaciteit te verhogen om het groeiende aantal coronapatiënten te kunnen opvangen. Op veel plekken is echter een tekort aan beschermende middelen voor het ziekenhuispersoneel. De uitval van personeel vergroot de druk op het gezondheidssysteem.

Volgens de jongste cijfers van het Duitse persbureau DPA, dat zelf data van de deelstaten verzamelt, waren er donderdagmiddag meer dan 77.500 besmettingen vastgesteld in Duitsland. Zeker 950 mensen overleefden de besmetting niet.

Politiebond wil test bij verdenking van coronahoester of -spuger

Politiebond ACP wil dat agenten snel duidelijkheid kunnen krijgen over mogelijke besmetting door verdachten met het coronavirus. De bond wil dat de korpsleiding er op aandringt dat het snel bij wet mogelijk wordt verdachten verplicht te testen op het coronavirus.

„Het gebeurt regelmatig dat politiemensen worden bedreigd door figuren die zeggen dat zij besmet zijn met het coronavirus”, stelt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Het gaat dan om zogenoemde coronahoesters en -spugers. Maar ook zijn andere manieren van besmetting mogelijk bij fysiek contact of nabijheid, aldus de bond. „Deze collega’s zitten nu in onzekerheid omdat er niet wordt getest. Dat kan grote impact hebben op hen en hun families. Er moet dus getest worden na contact met mogelijk besmette verdachten.”

De bond wil dat politiemensen direct getest kunnen worden als door contact met een verdachte een reële kans op besmetting bestaat.

17.000 zelfgemaakte mondmaskers verdeeld in Belgische gevangenissen

In de Belgische gevangenissen zijn 17.000 mondmaskers verdeeld onder het personeel en onder de gedetineerden die werken in de voedingsketen. Het gaat om mondmaskers die door gedetineerden zelf werden genaaid, in de ateliers van de gevangenissen. Dat meldt de woordvoerster van het Gevangeniswezen.

Naar aanleiding van de corona-uitbraak hebben gedetineerden zich de afgelopen weken achter de naaimachine gezet om mondmaskers te produceren. Normaal gesproken worden daar kussenslopen, parasols, hemden, sweaters en broeken gemaakt. Burgers en bedrijven hadden voor de actie extra naaimachines geschonken.

De coronacrisis heeft de afgelopen weken her en der tot onrust in gevangenissen geleid. „Dit zorgt ervoor dat zowel het personeel als de gedetineerden zich beter beschermd voelen”, aldus de woordvoerster. Er zijn in België vier gedetineerden die positief op het longvirus hebben getest.

Cyberaanval Iran op Wereldgezondheidsorganisatie

Iraanse staatshackers hebben geprobeerd een cyberaanval uit te voeren op de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Ze probeerden binnen te dringen in de privéaccounts van medewerkers, meldt persbureau Reuters op basis van vier bronnen rond de VN-organisatie.

Iran is zwaar getroffen door het coronavirus. Volgens officiële cijfers telt het land meer dan 50.000 besmettingen en ruim 3000 doden. De WHO is betrokken bij de strijd tegen de wereldwijde pandemie.

De huidige aanvalspoging zou op 2 maart zijn begonnen. Medewerkers kregen phishingmails die zogenaamd van Google afkomstig waren. Zo probeerden de hackers gebruikersnamen en wachtwoorden in handen te krijgen. De schadelijke websites die de aanvallers gebruikten, waren eerder door Iran gebruikt voor cyberaanvallen tegen Iraanse vluchtelingen.

De WHO bevestigt dat er phishingmails zijn verstuurd naar persoonlijke mailadressen van medewerkers, maar zegt niet te weten wie daarvoor verantwoordelijk is. „Voor zover wij weten is geen enkele hackpoging geslaagd”, laat een woordvoerder weten.

Iran ontkent elke betrokkenheid en spreekt van „leugens om de druk op Iran op te voeren. Iran is het slachtoffer van hacken.”

Duitse RIVM vindt het nu toch nuttig om mondkapje te dragen

De Duitse autoriteiten zien nu toch nut in het dragen van eenvoudige mondkapjes door burgers. De Duitse tegenhanger van gezondheidswaakhond RIVM, het Robert Koch-Institut, heeft zijn richtlijnen in de strijd tegen het coronavirus aangepast. Inmiddels is een meerderheid van de Duitsers voor de verplichting een masker te dragen in bijvoorbeeld supermarkten en het openbaar vervoer.

Als mensen een stofmasker of een andere bescherming dragen voor mond en neus, kan dit het risico verkleinen dat het virus op anderen worden overgedragen, meldt de RKI-website. Het RKI benadrukt dat zo’n bescherming bij de eenvoudigere kapjes niet wetenschappelijk is bewezen, net zo min als dat zo’n masker zou beschermen tegen een infectie door anderen. Voorheen had RKI alleen bescherming aanbevolen voor mensen met acute luchtwegaandoeningen.

Ook bij het dragen van een masker is het nodig je aan de regels te houden om verdere verspreiding te voorkomen, zoals handen wassen en afstand houden, zegt het RKI.

Koning belt met zorginstelling Rijssen

Koning Willem-Alexander heeft donderdag twee medewerkers en een bewoner van instelling voor geestelijke gezondheidszorg De Hage in het Overijsselse Rijssen gesproken om hun een hart onder de riem te steken. De koning belde met een videoverbinding, omdat zorginstellingen geen bezoek mogen ontvangen vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

„Zo’n hart onder de riem van de koning is wel echt een opsteker voor ons als zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg”, aldus locatiemanager Josien van Zwol. „Het is fijn dat er ook aandacht is voor onze sector in deze moeilijke tijd.”

Willem-Alexander sprak ook met bewoner Kees, die het gesprek heel spannend vond. „Maar eigenlijk is hij heel aardig en net als iedereen.”

De bewoners van De Hage kunnen door de strenge maatregelen niet meer naar hun dagbesteding, waardoor ze geen dagelijkse structuur meer hebben.

Medewerker Cas Geels, die de koning ook sprak, zegt dat ze het gebrek aan structuur zo goed mogelijk op proberen te vangen. „Bij ons zijn er veel andere mogelijkheden zoals begeleiding op afstand. Dat gaat via beeldbellen. Ook bieden we ze van alles overdag aan, zodat ze weer structuur hebben, waaronder een live tv-kanaal Hallo Thuis.”

Rusland verlengt sluiting bedrijven tegen coronavirus

Rusland verlengt de periode dat niet-vitale bedrijven dicht zijn vanwege het coronavirus tot 30 april. President Vladimir Poetin maakte dat bekend in een televisietoespraak.

Poetin kondigde vorige week aan dat de niet-essentiële bedrijven deze week dicht moesten blijven waardoor veel minder mensen de straat op gaan. Die maatregel is nu verlengd tot eind deze maand.

De sluiting van de firma’s is een van de maatregelen die in Rusland zijn genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Van de 85 regio’s in het land hebben er 50 een lockdown ingevoerd die de bewegingsvrijheid van de burgers aan banden legt.

In Rusland waren tot nu toe volgens de officiële cijfers 3548 bestemmingen vastgesteld. Dertig mensen zijn aan de gevolgen bezweken.

Regels voor vrachtwagenchauffeurs langer versoepeld

De regels voor vrachtwagenchauffeurs worden langer verruimd om de aanvoer van de belangrijkste goederen in de coronacrisis zo goed mogelijk te regelen. De zogenoemde rij- en rusttijden blijven zeker tot 1 juni van dit jaar versoepeld, waardoor chauffeurs langere dagen mogen maken en wat minder rust hoeven te nemen.

Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). „Onze chauffeurs zijn in deze moeilijke tijden onmisbaar”, zegt de bewindsvrouw. „We moeten zorgen dat de bevoorrading van bijvoorbeeld onze supermarkten en apotheken goed op gang blijft.”

Vrachtwagenchauffeurs mogen sinds kort niet negen maar maximaal elf uur de weg op. In een week tijd mag een vrachtwagenchauffeur 60 uur rijden, in plaats van 56. De tweewekelijkse rijtijdlimiet gaat van 90 naar 96 uur. Daarnaast mogen chauffeurs zeven dagen rijden tussen rustperiodes in plaats van zes dagen.

Deze maatregelen gaan onder meer op voor chauffeurs die landbouwproducten, voedsel en levensmiddelen vervoeren. Ook gelden ze voor het vervoeren van medicijnen, medische hulpmiddelen, reinigingsmiddelen en afval.

In eerste instantie waren de regels tot 6 april versoepeld.

Ingestorte kermisbranche hoopt op 45 miljoen euro steun

Ook de kermis in Nederland ligt door de uitbraak van het coronavirus op zijn gat. De branche heeft nog geen cent verdiend dit jaar en vreest voor faillissementen. De steunmaatregelen van de overheid bieden enige verlichting, maar veel te weinig, aldus directeur Jan Boots van de kermisbond. Er is bij het ministerie van Economische Zaken een noodfonds van 45 miljoen euro aangevraagd.

„Dit is een noodkreet”, zegt Boots. „Niet eerder is de kermisbranche zo hard getroffen zoals nu door het coronavirus. Met die 45 miljoen euro moeten we de komende drie maanden wel zien door te komen, maar als na 1 juni de kermissen gesloten blijven, dan zal de aanvraag waarschijnlijk ver boven de 120 miljoen komen te liggen.”

Er zijn ongeveer 1000 kermisfamilies in Nederland die 4000 attracties exploiteren. Jaarlijks zijn er zo’n 1400 kermissen in het land. „Het seizoen loopt van begin maart tot half oktober. Net toen het een beetje mooi weer werd en we wilden beginnen, kwam het verbod op de kermissen en was het al voorbij. Normaal zouden er nu al zo’n 150 tot 200 kermissen zijn geweest.”

Directeur Boots wijst erop dat de kermisexploitanten veel extra kosten hebben. „Dan moet je denken aan verzekeringen, het transport en onderhoud van de attracties en veel ondernemers hebben ook hun personeel. De kosten zijn dus hoog en de investeringen voor het nieuwe seizoen zijn gedaan. Ik weet van een exploitant dat hij een nieuwe achtbaan heeft aangeschaft die een spectaculaire aanwinst is voor de grote kermissen. Maar nu zitten alle ondernemers verplicht thuis; zonder arbeidsterrein en geen inkomsten.”

Hulde voor Limburgse hulpdiensten bij ziekenhuizen

Honderden medewerkers van politie, brandweer, ambulancedienst, marechaussee en gemeenten hebben donderdagmiddag hulde gebracht aan zorgmedewerkers van de ziekenhuizen in Maastricht, Heerlen, Weert, Venlo, Sittard-Geleen en Roermond. Dat deden zij met applaus en met sirenes met zwaailicht. In Roermond vloog een politiehelikopter boven het ziekenhuis.

De medewerkers applaudisseerden een minuut lang op de parkeerplaatsen voor de ziekenhuizen. Vanuit heel Limburg waren ze naar de ziekenhuizen gegaan om de zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Verplegend personeel dat naar buiten kwam om een kijkje te nemen, toonde zich blij verrast met de actie en applaudisseerde vanaf gepaste afstand naar de hulpdiensten.

Het initiatief voor de huldiging is volgens een woordvoerder van de politie op de werkvloer ontstaan. Alleen al van de politie deden meer dan 150 medewerkers mee, aldus de woordvoerder. Het initiatief was al voorafgegaan door een soortgelijke ondersteuningsactie voor het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch.

Bijna kwart meer coronadoden in Engeland

Afgelopen etmaal zijn er in Groot-Brittannië en Noord-Ierland bijna een kwart meer coronadoden bij gekomen. De autoriteiten registreerden een stijging van 24 procent tot 2921. Het gaat om mensen die in een ziekenhuis bezweken

In totaal zijn tot donderdagochtend 33.718 besmettingen geregistreerd, een stijging van ruim 4000 in vergelijking met een dag eerder.

Meer dan 10.000 doden door coronavirus in Spanje

In Spanje zijn in 24 uur tijd 950 patiënten bezweken aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het aantal sterfgevallen komt daarmee op 10.003. In het Zuid-Europese land zijn tot dusver meer dan 110.000 besmettingen vastgesteld. Meer dan een kwart van de patiënten is inmiddels genezen, melden Spaanse media. De stijging van het aantal sterfgevallen was de grootste tot nu toe.

Het aantal slachtoffers komt dicht in de buurt van die in het zwaar getroffen Italië, waar nu ruim driehonderd patiënten meer geregistreerd staan. Het aantal doden door het coronavirus is in Italië met meer dan 13.000 sterfgevallen nog steeds het hoogst. Toch heerst optimisme in Italië, omdat de stijging van het aantal gevallen terugloopt. Het duurt nu ruim twee weken voor het aantal patiënten is verdubbeld. In Spanje verdubbelt het aantal patiënten nu elke 7,5 dagen volgens cijfers van de gezaghebbende Johns Hopkins Universiteit.

Maar ook in Spanje gloort hoop, volgens minister van Gezondheid Salvador Illa. Hij zei dat de stijging van het aantal gevallen de piek heeft bereikt en dat dit nu minder wordt. Hij wees er ook op dat het aantal coronapatiënten dat is genezen in 24 uur tijd met maar liefst 18 procent is toegenomen.

In heel de wereld loopt het aantal vastgestelde besmettingen naar de 1 miljoen. Ongeveer de helft in Europa. In China waar het virus drie maanden geleden opdook, zijn er nu minder dan 1900 patiënten. In de VS zijn nu de meeste besmettingen vastgesteld. Het land telt nu circa 215.000 gevallen. Meer dan 5000 patiënten zijn er aan het virus bezweken.

Honderden nieuwe coronabesmettingen gemeld in Rusland

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Rusland is gestegen naar 3548. Er kwamen volgens de autoriteiten 771 nieuwe gevallen aan het licht. Het gaat om de grootste toename in 24 uur tot dusver, berichten Russische media.

Rusland heeft tot nog toe fors minder besmettingen gemeld dan veel Europese landen. In zowel Italië als Spanje is al bij meer dan 100.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Experts zeggen dat het daadwerkelijke aantal besmettingen in Rusland vermoedelijk veel hoger ligt.

De meeste besmettingen zijn gemeld in Moskou. Daar worden coronagevallen sinds vorige week op een nieuwe manier geteld. The Moscow Times bericht dat mensen al na een eerste positieve test als coronapatient worden aangemerkt. Voorheen moest een laboratorium nog een extra controle uitvoeren.

Inwoners van de Russische hoofdstad krijgen door de coronacrisis te maken met steeds meer beperkingen. De miljoenen Moskovieten mogen hun huis sinds maandag alleen nog uit onder bepaalde voorwaarden.

Bonden in overleg met VWS over zorgmedewerkers

Vier bonden en belangenorganisaties uit de zorgsector praten donderdagmiddag met het ministerie van VWS. De organisaties willen het onder meer hebben over het tekort aan middelen als mondmaskers waarmee het zorgpersoneel zich kan beschermen tegen het coronavirus.

Aan de orde komt verder de uitbetaling en compensatie van de vele overuren die nu door zorgmedewerkers worden gemaakt.

FNV Zorg & Welzijn, een van de deelnemers, liet eerder deze week al weten dat veel personeel zich onveilig voelt voor het virus. Verder nemen NU’91, CNV Zorg & Welzijn en V&VN deel aan het overleg.

Meeste coronadoden op een dag tot nu toe in de VS

De afgelopen 24 uur zijn in de VS 884 mensen overleden aan het coronavirus. Dat meldt de Johns Hopkins University, dat dagelijks cijfers publiceert. Niet eerder stierven op één dag zoveel patiënten in het land.

De Verenigde Staten zijn het land met de meeste geregistreerde besmettingen. In veel staten zijn noodmaatregelen van kracht om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Woensdag zijn ruim 25.000 nieuwe gevallen gemeld in de VS, daarmee komt het totale aantal bekende besmettingen op 213.372. In het land zijn tot dusver 4757 doden te betreuren.

Minder dan tien opvarenden hebben volgens HAL onmiddellijke zorg nodig aan wal. Een zorginstelling in Florida heeft toegezegd hen te behandelen, stelt de rederij. Zo’n 45 passagiers zijn volgens de rederij niet in staat te reizen door ziekte en blijven in isolatie aan boord totdat zij hersteld zijn.

Ook vliegdekschip VS ontruimd

De Amerikaanse marine haalt duizenden opvarenden van een vliegdekschip bij Guam. Aan boord van de USS Theodore Roosevelt zijn tot dusver 93 besmettingen vastgesteld met het nieuwe coronavirus.

Het Pentagon zegt dat op het eiland in de Grote Oceaan hotelkamers worden geregeld voor personeel dat van boord gaat. Het schip heeft ongeveer 4800 bemanningsleden en van hen moeten er zo’n 1000 achterblijven, zei waarnemend minister van Marine Thomas Modly in Washington.

„We gaan niet alle bemanningsleden van boord halen. Dat kan niet en dat doen we ook niet”, zei Modly. „Dit schip heeft wapens aan boord. Munitie aan boord. Er zijn dure vliegtuigen en er is een nucleaire krachtcentrale.”

Australië maakt kinderopvang gratis

De Australische regering gaat kinderopvang gratis maken voor ouders om te garanderen dat kinderdagverblijven open kunnen blijven. Dat maakte premier Scott Morrison donderdag bekend.

De regering in Canberra trekt voor bijna 890 miljoen euro aan steun uit voor de kinderopvangcentra. „We willen ervoor zorgen dat zij open kunnen blijven en ouders kunnen verzekeren dat zij elke dag kunnen doen wat zij elke dag moeten doen”, zei Morrison. Het steunpakket wordt de komende drie maanden uitgekeerd via regelingen.

Eerder op de dag zei Morrison dat de verspreiding van het coronavirus in zijn land begint af te nemen. Inwoners van het land zijn geïnstrueerd zo veel mogelijk binnen te blijven en horeca en bioscopen zijn dicht. In Australië zijn ruim 4800 gevallen van het coronavirus bekend en twintig patiënten overleden.

Krijgen belangrijke mensen straks voorrang op ic? In de nieuwste corona-update bespreken we de dilemma’s in de zorg als we in het zwartste scenario terechtkomen. Verder nog veel meer coronanieuws. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.