LIVE | Voor het eerst dertiger overleden aan coronavrus in Nederland

Volg de laatste mondiale ontwikkelingen over het coronavirus in dit liveblog, dat voortdurend wordt aangevuld.

De hoofdpunten:

Dodental in Nederland stijgt met 166 naar 1339 personen

Duitsland heeft nog zeker 15.000 bedden vrij op ic

Aantal ov-reizigers daalt met 90%

Hartekreet cardiologen na dode: kom gewoon naar het ziekenhuis

Onderzoekers Delft stellen dat mondkapje vijf keer te reinigen is

Grootste aantal Spaanse doden in 24 uur tijd: 950 patiënten bezweken. Dodental nu op 10.003.

Wapen hamsteren in Amerika bevestigd: +32 procent verkopen

In het ’coronaluwe’ Rusland 771 nieuwe besmettingen, hoogste aantal in 24 uur

Duizenden van nucleaire vliegdekschip USS Theodore Roosevelt gehaald maar niet iedereen kan weg

183 nieuwe coronadoden België, nu 1011

Chinese stad Shenzhen verbiedt eten hond en kat

Tweede baby met coronavirus overleden in VS

Tien nieuwe besmettingen Sint Maarten

Patiënt Zwolle krijgt applaus na genezing (video)

Dagrecord doden VS

Evacuatie Britse en Canadese passagiers ’Zaandam’

Australië maakt kinderopvang gratis

Israëlische gezondheidsminister Yaakov Litzman (71) en zijn vrouw besmet

Kleinere groei aantal coronadoden in Italië

Politie België dreigt te staken om ’coronaspugers’

VS beschuldigen China van verbergen virusomvang

Eerste revalidatieprogramma voor coronapatiënten is klaar

Rutte wil een EU-fonds

Financieel-economisch:

ABN en Shell stelen show in hogere AEX

’Boeing mikt op vrijwillig vertrek van werknemers’

Woningprojecten blijven liggen

’Hema vreest voor voortbestaan’

Grootste loonstijging in tien jaar

Kwart minder auto’s verkocht

Uit de sportwereld:

Uit de entertainment-wereld:

Pinkpopbaas Jan Smeets besmet het coronavirus

Muzikant Adam Schlesinger (52) overleden aan corona

Gezamenlijke ’coronadag’ op Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica

Hans Kraay jr. heeft moeite met thuiszitten

Meer dan 10.000 doden door coronavirus in Spanje

In Spanje zijn in 24 uur tijd 950 patiënten bezweken aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Het aantal sterfgevallen komt daarmee op 10.003. In het Zuid-Europese land zijn tot dusver meer dan 110.000 besmettingen vastgesteld. Meer dan een kwart van de patiënten is inmiddels genezen, melden Spaanse media. De stijging van het aantal sterfgevallen was de grootste tot nu toe.

Het aantal slachtoffers komt dicht in de buurt van die in het zwaar getroffen Italië, waar nu ruim driehonderd patiënten meer geregistreerd staan. Het aantal doden door het coronavirus is in Italië met meer dan 13.000 sterfgevallen nog steeds het hoogst. Toch heerst optimisme in Italië, omdat de stijging van het aantal gevallen terugloopt. Het duurt nu ruim twee weken voor het aantal patiënten is verdubbeld. In Spanje verdubbelt het aantal patiënten nu elke 7,5 dagen volgens cijfers van de gezaghebbende Johns Hopkins Universiteit.

Maar ook in Spanje gloort hoop, volgens minister van Gezondheid Salvador Illa. Hij zei dat de stijging van het aantal gevallen de piek heeft bereikt en dat dit nu minder wordt. Hij wees er ook op dat het aantal coronapatiënten dat is genezen in 24 uur tijd met maar liefst 18 procent is toegenomen.

In heel de wereld loopt het aantal vastgestelde besmettingen naar de 1 miljoen. Ongeveer de helft in Europa. In China waar het virus drie maanden geleden opdook, zijn er nu minder dan 1900 patiënten. In de VS zijn nu de meeste besmettingen vastgesteld. Het land telt nu circa 215.000 gevallen. Meer dan 5000 patiënten zijn er aan het virus bezweken.

Honderden nieuwe coronabesmettingen gemeld in Rusland

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Rusland is gestegen naar 3548. Er kwamen volgens de autoriteiten 771 nieuwe gevallen aan het licht. Het gaat om de grootste toename in 24 uur tot dusver, berichten Russische media.

Rusland heeft tot nog toe fors minder besmettingen gemeld dan veel Europese landen. In zowel Italië als Spanje is al bij meer dan 100.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Experts zeggen dat het daadwerkelijke aantal besmettingen in Rusland vermoedelijk veel hoger ligt.

De meeste besmettingen zijn gemeld in Moskou. Daar worden coronagevallen sinds vorige week op een nieuwe manier geteld. The Moscow Times bericht dat mensen al na een eerste positieve test als coronapatient worden aangemerkt. Voorheen moest een laboratorium nog een extra controle uitvoeren.

Inwoners van de Russische hoofdstad krijgen door de coronacrisis te maken met steeds meer beperkingen. De miljoenen Moskovieten mogen hun huis sinds maandag alleen nog uit onder bepaalde voorwaarden.

Passagiers van cruiseschip Zaandam zo snel mogelijk naar huis

Passagiers aan boord van het cruiseschip Zaandam die voldoen aan de Amerikaanse richtlijnen om te mogen reizen, vliegen na aankomst in Fort Lauderdale zo snel mogelijk naar huis. Dat gebeurt grotendeels met chartervluchten. Dit staat in de verklaring van rederij Holland America Line. Aan boord bevinden zich negentien Nederlanders.

Heeft u tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952.

De ongeveer 45 passagiers met milde ziekteverschijnselen blijven in isolatie aan boord totdat ze zijn hersteld en mogen reizen van de Amerikaanse autoriteiten. Er zijn ook bijna tien coronapatiënten aan boord die onmiddellijke zorg nodig hebben. Zij kunnen worden behandeld door medische teams zodra het schip mag aanmeren in Florida.

Het is nog niet duidelijk tot welke categorie de Nederlandse opvarenden behoren. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er woensdag geen contact is geweest met de groep Nederlanders, omdat het schip zich op volle zee bevindt. De Nederlandse ambassade verleent de Nederlanders bijstand.

Aan boord van de Zaandam zijn vorige week vier opvarenden overleden, onder wie een Nederlander. President Trump maakte woensdag bekend dat hij Amerikanen, Canadezen en de Britten zal evacueren. De Zaandam en het assisterende cruiseschip Rotterdam verwachten donderdagochtend aan te komen aan de grens van Amerikaanse wateren en zullen daar wachten op toestemming om verder te kunnen varen.

Bonden in overleg met VWS over zorgmedewerkers

Vier bonden en belangenorganisaties uit de zorgsector praten donderdagmiddag met het ministerie van VWS. De organisaties willen het onder meer hebben over het tekort aan middelen als mondmaskers waarmee het zorgpersoneel zich kan beschermen tegen het coronavirus.

Aan de orde komt verder de uitbetaling en compensatie van de vele overuren die nu door zorgmedewerkers worden gemaakt.

FNV Zorg & Welzijn, een van de deelnemers, liet eerder deze week al weten dat veel personeel zich onveilig voelt voor het virus. Verder nemen NU’91, CNV Zorg & Welzijn en V&VN deel aan het overleg.

Meeste coronadoden op een dag tot nu toe in de VS

De afgelopen 24 uur zijn in de VS 884 mensen overleden aan het coronavirus. Dat meldt de Johns Hopkins University, dat dagelijks cijfers publiceert. Niet eerder stierven op één dag zoveel patiënten in het land.

De Verenigde Staten zijn het land met de meeste geregistreerde besmettingen. In veel staten zijn noodmaatregelen van kracht om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Woensdag zijn ruim 25.000 nieuwe gevallen gemeld in de VS, daarmee komt het totale aantal bekende besmettingen op 213.372. In het land zijn tot dusver 4757 doden te betreuren.

Minder dan tien opvarenden hebben volgens HAL onmiddellijke zorg nodig aan wal. Een zorginstelling in Florida heeft toegezegd hen te behandelen, stelt de rederij. Zo’n 45 passagiers zijn volgens de rederij niet in staat te reizen door ziekte en blijven in isolatie aan boord totdat zij hersteld zijn.

Ook vliegdekschip VS ontruimd

De Amerikaanse marine haalt duizenden opvarenden van een vliegdekschip bij Guam. Aan boord van de USS Theodore Roosevelt zijn tot dusver 93 besmettingen vastgesteld met het nieuwe coronavirus.

Het Pentagon zegt dat op het eiland in de Grote Oceaan hotelkamers worden geregeld voor personeel dat van boord gaat. Het schip heeft ongeveer 4800 bemanningsleden en van hen moeten er zo’n 1000 achterblijven, zei waarnemend minister van Marine Thomas Modly in Washington.

„We gaan niet alle bemanningsleden van boord halen. Dat kan niet en dat doen we ook niet”, zei Modly. „Dit schip heeft wapens aan boord. Munitie aan boord. Er zijn dure vliegtuigen en er is een nucleaire krachtcentrale.”

Australië maakt kinderopvang gratis

De Australische regering gaat kinderopvang gratis maken voor ouders om te garanderen dat kinderdagverblijven open kunnen blijven. Dat maakte premier Scott Morrison donderdag bekend.

De regering in Canberra trekt voor bijna 890 miljoen euro aan steun uit voor de kinderopvangcentra. „We willen ervoor zorgen dat zij open kunnen blijven en ouders kunnen verzekeren dat zij elke dag kunnen doen wat zij elke dag moeten doen”, zei Morrison. Het steunpakket wordt de komende drie maanden uitgekeerd via regelingen.

Eerder op de dag zei Morrison dat de verspreiding van het coronavirus in zijn land begint af te nemen. Inwoners van het land zijn geïnstrueerd zo veel mogelijk binnen te blijven en horeca en bioscopen zijn dicht. In Australië zijn ruim 4800 gevallen van het coronavirus bekend en twintig patiënten overleden.

Krijgen belangrijke mensen straks voorrang op ic? In de nieuwste corona-update bespreken we de dilemma’s in de zorg als we in het zwartste scenario terechtkomen. Verder nog veel meer coronanieuws. Luister de podcast hier, hieronder of via je eigen podcast app.