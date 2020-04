LIVE | VS evacueren deel passagiers Zaandam, meeste doden in 24 uur

De coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot 28 april, zo werd dinsdagavond duidelijk bij een persconferentie van het kabinet. Het aantal doden door het coronavirus is in Nederland opgelopen tot 1173. In Italië, Spanje én de VS zijn er inmiddels meer besmettingen dan in China.

De hoofdpunten:

Tien nieuwe besmettingen Sint Maarten

Dagrecord doden VS

Evacuatie Britse en Canadese passagiers ’Zaandam’

Australië maakt kinderopvang gratis

Israëlische gezondheidsminister Yaakov Litzman (71) en zijn vrouw besmet

Kleinere groei aantal coronadoden in Italië

Politie België dreigt te staken om ’coronaspugers’

VS beschuldigen China van verbergen virusomvang

Eerste revalidatieprogramma voor coronapatiënten is klaar

Rutte wil een EU-fonds voor de coronacrisis

Financieel-economisch:

’Hema vreest voor voortbestaan’

Kwart minder auto’s verkocht

Uit de sportwereld:

Ajax geïrriteerd over besluit KNVB: ’Stop Eredivisie, denk aan volksgezondheid

Alles over het statement van Ajax

Uit de entertainment-wereld:

Gezamenlijke 'coronadag' op Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica

Hans Kraay jr. heeft moeite met thuiszitten

VS evacueren passagiers vanaf cruiseschip Zaandam

De autoriteiten laten „medische teams aan boord” van cruiseschip de Zaandam en sturen passagiers terug naar huis, zei Trump. „We halen de Canadezen weg en geven ze aan de Canadese autoriteiten”, stelde de president. „Hetzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk.” Of de twintig Nederlandse passagiers op het schip aan wal mogen, is niet duidelijk.

Aan boord van de Zaandam zijn vier opvarenden overleden en zeker acht mensen besmet met het coronavirus. Het schip wil aanmeren in Florida, zodat reizigers van boord kunnen voor behandeling of huiswaarts kunnen gaan.

Maandag liet de gouverneur van Florida echter weten dat het cruiseschip niet aan mag leggen in zijn staat. Mensen die geen ziektesymptomen vertoonden zijn eerder overgebracht naar het cruiseschip Rotterdam, dat ook nog niet mocht aanmeren in de VS. Woensdag zei de gouverneur dat hij toch bereid is de schepen toe te laten.

Beide schepen arriveren donderdagochtend (lokale tijd) bij Florida en blijven daar buiten Amerikaanse wateren in afwachting van toestemming om aan te meren in Fort Lauderdale, stelt Holland America Line in een verklaring. Volgens de rederij hebben sinds 22 maart 97 gasten aan boord van beide schepen en 136 bemanningsleden van de Zaandam griepachtige symptomen.

Bonden in overleg met VWS over zorgmedewerkers

Vier bonden en belangenorganisaties uit de zorgsector praten donderdagmiddag met het ministerie van VWS. De organisaties willen het onder meer hebben over het tekort aan middelen als mondmaskers waarmee het zorgpersoneel zich kan beschermen tegen het coronavirus.

Aan de orde komt verder de uitbetaling en compensatie van de vele overuren die nu door zorgmedewerkers worden gemaakt.

FNV Zorg & Welzijn, een van de deelnemers, liet eerder deze week al weten dat veel personeel zich onveilig voelt voor het virus. Verder nemen NU'91, CNV Zorg & Welzijn en V&VN deel aan het overleg.

Meeste coronadoden op een dag tot nu toe in de VS

De afgelopen 24 uur zijn in de VS 884 mensen overleden aan het coronavirus. Dat meldt de Johns Hopkins University, dat dagelijks cijfers publiceert. Niet eerder stierven op één dag zoveel patiënten in het land.

De Verenigde Staten zijn het land met de meeste geregistreerde besmettingen. In veel staten zijn noodmaatregelen van kracht om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen.

Woensdag zijn ruim 25.000 nieuwe gevallen gemeld in de VS, daarmee komt het totale aantal bekende besmettingen op 213.372. In het land zijn tot dusver 4757 doden te betreuren.

Minder dan tien opvarenden hebben volgens HAL onmiddellijke zorg nodig aan wal. Een zorginstelling in Florida heeft toegezegd hen te behandelen, stelt de rederij. Zo’n 45 passagiers zijn volgens de rederij niet in staat te reizen door ziekte en blijven in isolatie aan boord totdat zij hersteld zijn.

Australië maakt kinderopvang gratis

De Australische regering gaat kinderopvang gratis maken voor ouders om te garanderen dat kinderdagverblijven open kunnen blijven. Dat maakte premier Scott Morrison donderdag bekend.

De regering in Canberra trekt voor bijna 890 miljoen euro aan steun uit voor de kinderopvangcentra. „We willen ervoor zorgen dat zij open kunnen blijven en ouders kunnen verzekeren dat zij elke dag kunnen doen wat zij elke dag moeten doen”, zei Morrison. Het steunpakket wordt de komende drie maanden uitgekeerd via regelingen.

Eerder op de dag zei Morrison dat de verspreiding van het coronavirus in zijn land begint af te nemen. Inwoners van het land zijn geïnstrueerd zo veel mogelijk binnen te blijven en horeca en bioscopen zijn dicht. In Australië zijn ruim 4800 gevallen van het coronavirus bekend en twintig patiënten overleden.